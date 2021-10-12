Брянец из мести поджег машину знакомой

У иномарки сгорел моторный отсек и поврежден кузов.

Ночью 8 октября в Бежицком район Брянска сгорела Audi A4, принадлежащая 33-летней девушке. В результате возгорания у иномарки оказался поврежден кузов и выгорел моторный отсек.

Спустя несколько часов полицейские нашли поджигателя. Им оказался неоднократно судимый 42-летний знакомый владелицы машины.

Он рассказал, что много выпил. Припомнив давнюю обиду, мужчина взял бутылку с бензином и отправился мстить знакомой. Он незаметно подобрался к ее дому, облил правое крыло автомобиля горючим и поджег.

Размер ущерба определят в ходе экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Поджигателю грозит до пяти лет заключения.