Брянец из мести поджег машину знакомой
У иномарки сгорел моторный отсек и поврежден кузов.
Ночью 8 октября в Бежицком район Брянска сгорела Audi A4, принадлежащая 33-летней девушке. В результате возгорания у иномарки оказался поврежден кузов и выгорел моторный отсек.
Спустя несколько часов полицейские нашли поджигателя. Им оказался неоднократно судимый 42-летний знакомый владелицы машины.
Он рассказал, что много выпил. Припомнив давнюю обиду, мужчина взял бутылку с бензином и отправился мстить знакомой. Он незаметно подобрался к ее дому, облил правое крыло автомобиля горючим и поджег.
Размер ущерба определят в ходе экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Поджигателю грозит до пяти лет заключения.
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