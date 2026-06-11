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ЖКХ

На улице Калинина в Брянске ночью подрядчик начнёт укладывать асфальт

2026, 11 июня 16:19
На улице Калинина в Брянске ночью подрядчик начнёт укладывать асфальт
Источник фото

На улице Калинина в Брянске ночью подрядчик начнёт укладывать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров встретился с руководителем компании «Автодор». Подрядчик занимается ремонтом нескольких улиц в областном центре.  

Так, специалисты компании будущей ночью начнут укладывать верхний слой асфальта на улице Калинина. Работы проходят на участке в 3,4 километра от улицы Пионерской до улицы Комарова.

Кроме того, «Автодор» работает на улице Литейной. Бригады обновляют участок от улицы 50-й Армии до Литейного моста.

Александр Макаров поторопил подрядчика, чтобы тот вплотную занялся улицей Советской. Часть дороги «Автодор» доделает в ближайшие дни.

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