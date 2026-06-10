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Криминал

Жительницу Брянска обвиняют в причинении вреда здоровью соседа

2026, 10 июня 10:48
Жительницу Брянска обвиняют в причинении вреда здоровью соседа
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Жительницу Брянска обвиняют в причинении вреда здоровью соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В преступлении подозревают 35-летнюю жительницу Фокинского района областного центра. 

По версии следствия, вечером 6 июня женщина у себя дома распивала спиртные напитки вместе с соседов. Во время ссоры фигуранта ударила мужчину ножом в плеча. 

Пострадавшего спасли медики. Его здоровью был причинён тяжкий вред. 

Суд отправил обвиняемую в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

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