Жительницу Брянска обвиняют в причинении вреда здоровью соседа

2026, 10 июня 10:48

Жительницу Брянска обвиняют в причинении вреда здоровью соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В преступлении подозревают 35-летнюю жительницу Фокинского района областного центра.

По версии следствия, вечером 6 июня женщина у себя дома распивала спиртные напитки вместе с соседов. Во время ссоры фигуранта ударила мужчину ножом в плеча.

Пострадавшего спасли медики. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Суд отправил обвиняемую в СИЗО на два месяца. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.