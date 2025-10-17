Брянец лишился машины за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 33-летний житель областного центра.

Ночью 10 июля 2025 года фигуранта за рулём Volkswagen Passat на улице Почтовой в Брянске остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. При этом в ноябре 2024 года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 100 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения. Автомобиль нарушителя конфисковали в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.