Брянец может лишиться иномарки за вождение в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушает 41-летний житель Новозыбкова.

По версии дознания, вечером 10 февраля на одной из центральных улиц города инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Changan. Мужчина за рулём по внешним признакам был пьян. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.

На автомобиль обвиняемого наложили арест, для принудительного изъятия и обращения в собственность государства. Фигурант виновным себя не признал.