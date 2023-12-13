Брянец отправится в колонию за разорванный паспорт и протокол допроса

Брянца суд отправил на год в колонию за разорванный паспорт и протокол допроса в кабинете у следователя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования. Приговор выслушал ранее судимый 42-летний мужчина.

В июне 2023 года фигуранта вызвал следователь и предъявил обвинения в мошенничестве. Мужчина порвал постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол допроса, свой паспорт и справку об освобождении из колонии.

Суд приговорил виновного к году и одному месяцу в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.