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Брянец получил условный срок за нападение на полицейского

2024, 14 марта 18:40 Происшествия
Брянец получил условный срок за нападение на полицейского
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Брянец получил условное наказание за нападение на инспектора ГИБДД в посёлке Климово. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянский суд рассмотрел  уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы. Приговор выслушал 33-летний житель города Брянска. 

30 ноября 2022 года в посёлке Климово сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Мужчина за рулём оказался нетрезв. Пьян был и сын нарушителя, сидевший рядом. Ему не понравились действия полицейских и он стал  оскорблять стражей порядка, а затем набросился на них с кулаками.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы условно. Решение не вступило в законную силу.

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