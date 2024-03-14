Брянец получил условный срок за нападение на полицейского
Брянец получил условное наказание за нападение на инспектора ГИБДД в посёлке Климово. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы. Приговор выслушал 33-летний житель города Брянска.
30 ноября 2022 года в посёлке Климово сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Мужчина за рулём оказался нетрезв. Пьян был и сын нарушителя, сидевший рядом. Ему не понравились действия полицейских и он стал оскорблять стражей порядка, а затем набросился на них с кулаками.
Суд приговорил фигуранта к лишению свободы условно. Решение не вступило в законную силу.
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