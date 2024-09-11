Брянец получил условный срок за хранение пороха

Брянец получил условный срок за 12 лет хранения в доме бездымного пороха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хранении взрывчатых веществ. Приговор выслушал 45-летний житель Погарского района.

С июня 2012 года мужчина незаконно хранил у себя в своём доме бездымный порох. Взрывчатое вещество полицейские изъяли в июне этого года при обыске.

Суд приговорил виновного к условному наказанию и 15 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.