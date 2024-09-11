Брянец получил условный срок за хранение пороха
Брянец получил условный срок за 12 лет хранения в доме бездымного пороха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о хранении взрывчатых веществ. Приговор выслушал 45-летний житель Погарского района.
С июня 2012 года мужчина незаконно хранил у себя в своём доме бездымный порох. Взрывчатое вещество полицейские изъяли в июне этого года при обыске.
Суд приговорил виновного к условному наказанию и 15 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.
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