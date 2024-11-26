Брянец попался на мошенничество с инвестициями

Брянец лишился более миллиона рублей, попавшись на мошенничество с инвестициями. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Фокинского района Брянска. Он пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил вложить сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета мужчина перевёл 1 231 000 рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попала жительница областного центра. Она лишилась 168 тысяч рублей.