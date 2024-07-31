Брянец попался на удочку мошенника при покупке протеза

Брянец попался на удочку мошенника при покупке медицинского протеза за 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратился 34-летний житель Советского района Брянска. На сайте объявлений он нашёл информацию о продаже медицинского протеза. Мужчина договорился о покупке и перевёл 200 тысяч рублей продавцу. После получения денег тот перестал выходить на связь и снял объявление с сайта.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Москвы.

Возбуждено уголовное дело.