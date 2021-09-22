Брянец порвал протокол за пьяное вождение на глазах у судьи

Позже он признал свою вину и раскаялся.

35-летний житель Советского Брянска при ознакомлении с административными материалами, составленными на него за пьяное вождение, вырвал из дела протокол и уничтожил его на глазах у изумленных работников суда.

Таким образом брянец стал фигурантом уголовного дела о вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в несдержанности. Советский районный суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Эту сумму водитель посчитал необоснованно завышенной и подал апелляцию. Брянский областной суд жалобу не удовлетворил.