Брянец продал арестованный автомобиль и получил тюремный срок

Брянский суд отправил в колонию жителя Трубчевска за смертельное ДТП, кражу денег у приятеля и отчуждение имущества, подвергнутого аресту. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в Трубчевске рассмотрел уголовное дело о продаже иномарки, на которую был наложен арест. Житель горла совершил на своем автомобиле CHEVROLET NIVA дтп со смертельным исходом. Во время расследования на транспорт был наложен арест. Но в мае 2023 года владелец продал машину за 595 тысяч рублей. Кроме того, в августе 2023 года мужчина похитил у знакомого 15 тысяч рублей. А потом выслушал приговор по факту аварии и отправился в колонию.

Суд взыскал с мужчины в доход государства вырученные с продажи деньги. А срок лишения свободы вырос у него до восьми лет. Приговор не вступил в законную силу.