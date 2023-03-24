Брянец продал велосипед соседа через интернет

Житель областного центра продал через интернет велосипед, оставленный соседом на лестничной клетке. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратился 33-летний житель Советского района Брянска. Ночью из подъезда дома пропал его велосипед. Транспорт не был пристёгнут противоугонным тросом.
Правоохранители в течение часа удалось установить личности мужчины и женщины, которые ушли из многоэтажки с чужим велосипедом. Супружеская пара из Смоленска рассказали, что купили транспортное средство через популярный интернет-портал с частными объявлениями. Утром они забрали его у «владельца». Предприимчивым продавцом оказался 34-летний сосед потерпевшего.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу. Велосипед вернётся к законному владельцу.
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть