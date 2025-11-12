Брянская прокуратура требует взыскать с жителя Татарстана деньги обманутой пенсионерки

Брянская прокуратура требует взыскать с жителя Татарстана деньги пенсионерки, обманутой телефонными мошенниками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства встали на защиту прав пожилой жительницы Красногорского района. В октябре 2023 года пенсионерка по указанию телефонного мошенника перевела на подконтрольный ему банковский счёт 148 тысяч рублей. В ходе следствия правоохранители установили, что деньги ушли в Республику Татарстан. Владельцем счёта оказался житель Нижнекамского района.

Прокуратура направила в суд исковое требование о взыскании в пользу потерпевшей с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция приняла положительное решение. Исполнение контролирует прокуратура.