Брянские добровольцы разыскали живыми 32 человека за месяц

Брянские добровольцы отряда «Лиза Алерт» разыскали живыми 32 человека за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе отряда.

За сентябрь 2024 года в поисковый отряд Брянской области «Лиза Алерт» поступило 41 заявка. Волонтёры нашли живыми 32 человека. Ещё четверых спасти не успели. Также в одном случае отряд разыскал родственников.

Поиски ещё троих человек добровольцы продолжают: распространяют ориентировки и проверяют свидетельства.