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Брянские инспекторы с поличным задержали пиромана

2023, 09 февраля 11:49 Происшествия
Брянские инспекторы с поличным задержали пиромана
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Инспекторы ГИБДД в Брянске с поличным задержали мужчину, пытавшегося поджечь автомобиль. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Сотрудники отдельного батальона ДПС Анатолий Гриценков и Роман Собченко находились на маршруте патрулирования в Брянске. На улице Щукина они заметили мужчину с пятилитровой бутылкой в руках. На глазах у полицейских он плеснул из нее жидкость на припаркованный автомобиль и поджег его зажигалкой.

Стражи порядка быстро потушили загоревшийся кузов машины. Транспорт получил незначительные повреждения. Сумму ущерба определят эксперты. 

Пироману также потребовалась помощь. Он случайно поджег одежду на себе. Мужчина отделался легкими ожогами. Мотив поджога автомобиля незнакомого человека фигурант не смог. Он сказал, что был пьян. 

Подозреваемым оказался 48-летний житель Брянска. По данным полиции, около трех лет назад мужчина пытался сжечь автомобиль своего родственника. А в конце прошлого года он решил развести костер в принадлежащем ему офисе. 

Возбуждено уголовное дело статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Брянские инспекторы с поличным задержали пиромана

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