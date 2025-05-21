Брянские оперативники за сутки задержали подозреваемого в тройном преступлении

Брянские оперативники за сутки задержали жителя областного центра, подозреваемого в тройном преступлении в отношении приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 38-летний житель Володарского района Брянска. Мужчина несколько суток употреблял спиртное. Придя в себя он обнаружил исчезновение мобильного телефона, стоимостью около 11 тысяч рублей.

В течение суток оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении. Телефон забрал ранее неоднократно судимый 29-летний знакомый потерпевшего. Гаджет он присвоил в ходе совместного распития алкогольных напитков. Злоумышленник сдал телефон в ломбард, но оставил себе сим-карту. С её помощью через мобильный банк он перевел с чужого счета на свой 16 тысяч рублей, а также оформил онлайн-заем на 10 тысяч рублей и вывел деньги на свою карту.

Возбуждены уголовные дела. Фигурант также проверяется на причастность к совершению других преступлений.