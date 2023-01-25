Брянские полицейские ищут подростка с чужой картой

Стражи порядка разыскивают в Брянске юношу, расплатившегося чужой банковской картой в магазине.

В полицию областного центра с заявлением обратился 26-летний житель Советского района. С его потерянной карты неизвестный списал почти 7500 рублей.

Полицейские выяснили, что банковской картой потерпевшего в магазинах расплачивался подросток. Он попал на записи камер видеонаблюдения.

Приметы разыскиваемого: на вид 14-16 лет, рост 150-160 см. Он был одет в спортивные брюки темного цвета, черную куртку и белые кроссовки. При себе у мальчика был синий рюкзак.

УМВД России по городу Брянску просит жителей оказать содействие в установлении личности подростка. Информацию можно сообщить в полицию по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 953 276 84 67.