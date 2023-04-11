Брянские полицейские ищут расплатившуюся чужой картой женщину

Брянские полицейские ищут женщину, потратившую более двух тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель Фокинского района обалстного центра. С его счета пропали более двух тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина потерял банковскую карту. Камеры видеонаблюдения в магазинах зафиксировали, что платёжным средством воспользовалась неизвестная женщина.

Приметы разыскиваемой: на вид 50-60 лет, среднего телосложения. Женщина была одета в черную куртку-пуховик до колен, серую шапку, темные брюки, черную обувь.

Полицейские просят помочь жителей в установлении личности женщины. Сообщить полезную информацию можно по телефонам 8 (4832) 67-01-02 или 8 999 376 78 70.