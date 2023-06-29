Брянские полицейские ищут женщину, расплатившуюся фальшивкой

Полицейские в Брянске ищут женщину, расплатившуюся фальшивой купюрой в магазине. Ориентировку распространили в региональном УМВД.

16 июня около половины первого дня в магазине «Красное&Белое» на улице Новая, 1 в посёлке Белые Берега женщина расплатилась пятитысячной поддельной денежной купюрой.

Приметы разыскиваемой: на вид 35-45 лет, полного телосложения. Женщина была одета в кепку белого цвета, голубую футболку, светлые брюки, при себе имела черную сумку.

Полицейские просят помочь установить личность гражданки. Информацию можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102).