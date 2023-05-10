Брянские полицейские изъяли почти полкило наркотиков у жительницы Калмыкии

Полицейские в Брянске задержали жительницу Калмыкии с полкило синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали в Володарском районе областного центра 21-летнюю жительницу Республики Калмыкия. Её подозревали в незаконном сбыте запрещенных веществ.

При личном досмотре стражи порядка изъяли у девушки пакет со свертками с порошком. Эксперты выяснили, что это 495 граммов синтетического наркотика. По версии следователей, приехавшая из Москвы злоумышленница планировала сбыть запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под стражей.