Брянские полицейские изъяли почти полкило наркотиков у жительницы Калмыкии
Полицейские в Брянске задержали жительницу Калмыкии с полкило синтетических наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области задержали в Володарском районе областного центра 21-летнюю жительницу Республики Калмыкия. Её подозревали в незаконном сбыте запрещенных веществ.
При личном досмотре стражи порядка изъяли у девушки пакет со свертками с порошком. Эксперты выяснили, что это 495 граммов синтетического наркотика. По версии следователей, приехавшая из Москвы злоумышленница планировала сбыть запрещенные вещества.
Возбуждено уголовное дело. Девушка находится под стражей.
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