Брянские полицейские по горячим следам раскрыли угон микроавтобуса
Брянские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 66-летняя жительницы Новозыбкова. Ночью от дома пропал её автомобиль Ford Transit.
По горячим следам угнанный автомобиль остановили инспекторы ДПС на улице 307-й Дивизии. За рулём был 20-летний житель города. У него не было не только документов на машину, но и водительского удостоверения.
Молодого человека задержали. Он рассказал, что решил прокатиться по ночному городу. В салон он проник с помощью ключей, которые владелица обронила возле автомобиля.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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