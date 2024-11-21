Брянские полицейские по горячим следам раскрыли угон микроавтобуса

Брянские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 66-летняя жительницы Новозыбкова. Ночью от дома пропал её автомобиль Ford Transit.

По горячим следам угнанный автомобиль остановили инспекторы ДПС на улице 307-й Дивизии. За рулём был 20-летний житель города. У него не было не только документов на машину, но и водительского удостоверения.

Молодого человека задержали. Он рассказал, что решил прокатиться по ночному городу. В салон он проник с помощью ключей, которые владелица обронила возле автомобиля.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.