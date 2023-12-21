Брянские полицейские по горячим следам задержали двух курьеров телефонных мошенников, обманувших двух пенсионерок в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 79-летняя пенсионерка из Бежицкого района Брянска. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником силовой структуры и сообщил о совершившем смертельно ДТП родственнике. Избежать уголовной ответственности он мог за деньги. Пенсионерка передала 300 тысяч рублей незнакомому юноше. Лишь после этого она связалась с родственником поняла, что стала жертвой мошенника.

По горячим следам стражи порядка задержали курьера. Юный житель Брянска даже не успел перевести на счета своих «нанимателей» деньги пенсионерки.

В аналогичную ситуацию попала ещё одна жительница Бежицкого района . Она передала передала приехавшему пособнику аферистов 150 тысяч рублей. 21-летнего курьера из Тверской области полицейские задержали.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».