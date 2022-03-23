Брянские полицейские поймали 33 скрывшихся преступника

Стражи порядка выяснили, где находятся 12 пропавших без вести человек.

Брянские полицейские подвели итоги операции «Розыск».

Стражи порядка задержали 33 человека, скрывающихся от полиции и суда. Из них в федеральном розыске находили 25 фигурантов.

А в Красногорском районе полицейские задержали жительницу страны ближнего зарубежья, которая находилась в межгосударственном розыске. Она не платила алименты на детей.

Кроме того, стражи порядка выяснили, где находятся 12 пропавших без вести человек. А также установили личность двух неопознанных трупов.