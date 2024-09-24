Брянские полицейские раскрыли кражу 50 тысяч рублей со счёта

Подозреваемую в краже 50 тысяч рублей со счета родственницы задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Суземского района. С её банковского счёта пропали 53 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 22-летняя родственница заявительницы. Девушка воспользовалась свободным доступом к телефону потерпевшей. Через банковское приложение она перевела деньги на свой счёт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».