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Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда из подъезда

2023, 17 ноября 14:10 Происшествия
Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда из подъезда
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Полицейские задержали подозреваемого в угоне мопеда у 50-летнего жителя Дятьковского района. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию с заявлением о краже обратился 50-летний житель Дятьково. Из подъезда многоэтажки неизвестный угнал его мопед. Ущерб потерпевший оценил в 45 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. 23-летний мужчина уже был судим.  Похищенный мопед он прятал в доме своей сожительницы. Транспорт  вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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