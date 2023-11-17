Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда из подъезда
Полицейские задержали подозреваемого в угоне мопеда у 50-летнего жителя Дятьковского района. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратился 50-летний житель Дятьково. Из подъезда многоэтажки неизвестный угнал его мопед. Ущерб потерпевший оценил в 45 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. 23-летний мужчина уже был судим. Похищенный мопед он прятал в доме своей сожительницы. Транспорт вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.