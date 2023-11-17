Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда из подъезда

Полицейские задержали подозреваемого в угоне мопеда у 50-летнего жителя Дятьковского района. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился 50-летний житель Дятьково. Из подъезда многоэтажки неизвестный угнал его мопед. Ущерб потерпевший оценил в 45 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в угоне. 23-летний мужчина уже был судим. Похищенный мопед он прятал в доме своей сожительницы. Транспорт вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.