Брянские полицейские разыскивают подозреваемого в сбыте фальшивой купюры

Мужчина разменял пять тысяч рублей в магазине «Красное&Белое».

Полицейские Брянска ищут подозреваемого в сбыте фальшивой купюры.

23 мая мужчина расплатился пятитысячной подделкой в магазине «Красное&Белое» на проспекте Станке Димитрова, 20.

Мужчине на вид 40 лет. Он был одет в тёмно-синий спортивный костюм и чёрную кепку.

Информацию о подозреваемом можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102) либо в ближайший территориальный отдел внутренних дел.