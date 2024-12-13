Брянские полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества

Брянские полицейские задержали подозреваемого в мошенничества. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Унечского района. Знакомый мужчина, под предлогом открытия собственной транспортной фирмы, давно взял в пользование у женщины бензопилу. Инструмент ему был якобы нужен для расчистки от деревьев места для строительства. Под этим же предлогом он несколько раз занимал у потерпевшей деньги. Бензопилу и более 190 тысяч рублей мужчина так и не вернул.

Полицейские задержали 54-летнего подозреваемого. Ранее проблем с законом он не имел. Бензопилу стражи порядка у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».