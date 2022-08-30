Брянские полицейские задержали двух наркозакладчиков (ВИДЕО)

Стражи порядка в Брянске обнаружили в машине около двух килограмм мефедрона.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области остановили автомобиль, на котором передвигались 20-летние житель Москвы и иностранец.

У полицейских была информация, что молодые люди – оптовые наркозакладчики. В Они прибыли в регион, чтобы забрать партию запрещённых веществ.

В машине подозреваемых стражи порядка обнаружили два полимерных пакета с белым порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон общим весом 1990 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.