Брянские полицейские задержали двух подозреваемых в торговле наркотиками
Брянские полицейские задержали женщину и мужчину, подозреваемых в покушении на сбыт марихуаны. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Оперативники отдела с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о возможной причастности двух жителей села Милечь Почепского района к торговле запрещёнными веществами. При обыске в доме, гараже и на приусадебном участке стражи порядка обнаружили шесть стеклянных банок с растительным веществом, а также пять горшков с растущей коноплей. 45-летний мужчина и 34-летняя женщина признались, что наркотик планировали продавать в Брянске.
Эксперты подтвердили, что из незаконного оборота стражи порядка изъяли 1700 граммов марихуаны. А масса изъятых растений составила 507 граммов.
Возбуждено уголовное дело.
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