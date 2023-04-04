Брянские полицейские задержали иностранца с наркотиками

Стражи порядка в Брянске задержали иностранца с 10 граммами синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску в Советском районе областного центра задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 36-летний иностранец прибыл из Москвы.

У подозреваемого полицейские изъяли свёрток с порошком. Оказалось, что это 10 граммов синтетического наркотика – метадона. В телефоне задержанного были фотографии с координатами организованных им тайников.

Возбуждено уголовное дело. До суда мужчина будет находиться под стражей.