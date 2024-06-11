Брянские полицейские задержали очередного курьера телефонных мошенников, похитивших 140 000 рублей и 2000 долларов у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвой телефонного мошенничества стала 66-летняя жительница Навлинского района. Злоумышленники сообщили ей о якобы серьезной аварии, виновником которой стал её сын. Мошенники потребовали деньги в качестве компенсации потерпевшим. Курьеру пенсионерка передала 140 000 рублей и 2000 долларов. Лишь позже женщина узнала, что её обманули.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Смоленской области. Деньги через банковские терминалы он перевел своим «работодателям». Потерпевшей он смог вернуть 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.