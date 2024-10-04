Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже 10-летнего мальчика

Брянские полицейские задержали 10-летнего мальчика,

подозреваемого в краже велосипеда от частного дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За неделю в в полицию Брянска поступило два заявления о хищении велосипедов. Так, 49-летняя жительница Володарского района оставила свой транспорт на ночь на лестничной клетке многоквартирного дома. Полицейские задержали подозреваемую. 35-летняя жительница Брянска ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Транспорт она продала прохожему. Возбуждено уголовное дело.

А у другой жительницы Володарского района двухколесный транспорт пропал от частного дома. В течение суток оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 10-летний соседский мальчик. Похищенный велосипед вернулись владелице. Полиция проводит проверку.