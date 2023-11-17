Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже мобильников у школьников
Брянские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов у детей. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратились родители двух школьников. Во дворе жилого дома по улице Красноармейской в Советском районе Брянска неизвестный забрал их сумки с мобильными телефонами. Ребята в это время гуляли на площадке.
Оперативники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний мужчина. Стражи порядка пришли к нему домой. Там обнаружились и мобильные телефоны школьников и сумки. Последние мужчина выбросил в мусорное ведро в квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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