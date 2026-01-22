Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже обуви из магазина рецидивиста

2026, 22 января 16:42
Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже обуви из магазина рецидивиста. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился администратор магазина по продаже обуви в Советском районе Брянска. Из торгового зала пропали женские сапоги стоимостью 11 500 рублей. Факт хищения работники выявили при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Обувь забрал один из посетителей. 

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 41-летний житель Фокинского района областного центра не раз уже был судим. Он пояснил, что продал сапоги прохожему. 

Фигуранта отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

