Брянские полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину и поджоге иномарок

Брянские полицейские задержали жителя Почепского района, подозреваемого в нападении на женщину и поджоге двух иномарок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В полицию обратилась 41-летняя жительница города Почеп. 9 июня во время ссоры знакомый ударил её кулаком по лицу, сломав челюсть. По словам пострадавшей мужчина также причастен к поджогу двух её автомобилей марки OMODA С5.

Следователи возбудили уголовное дело. 37-летнего жителя Почепского района объявили в розыске.

Полицейские задержали мужчину. Ему предъявили обвинение. Следователь ходатайствует перед судом о заключении фигуранта под стражу.