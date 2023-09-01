Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки

Жительницу Дятьковского района подозревают в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

61-летняя жительница Фокинского района Брянска обратилась в полицию с заявление о хищении денег. Из ее дома неизвестный забрал 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции за сутки установили причастность к преступлению ранее судимой 28-летней жительницы Дятьковского района. Пока хозяйка жилья находилась в огороде, женщина зашла в дом через незапертую дверь. Она забрала лежавшие на кухонном столе 10 тысяч рублей. Большую часть похищенных денег женщина вернула.

Возбуждено уголовное дело.