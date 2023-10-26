Брянские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у граждан Бангладеша

Полицейские в Брянске задержали двух иностранцев, подозреваемых в вымогательстве денег у пятерых граждан Бангладеша. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в Брянске задержали двоих братьев из Средней Азии. Их подозревают в вымогательстве денег у иностранцев.

«Предварительно установлено, что один из злоумышленников в иностранной социальной сети связался с пятью гражданами Народной Республики Бангладеш, которым пообещал организовать выезд в Германию транзитом через Россию. За эту услугу он запросил 4,5 тысячи евро», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранцы приехали в Москву. Затем фигуранты перевезли их в арендованную квартиру в Брянске. Там они стали требовать еще по пять тысяч долларов с каждого из «клиентов». Получив отказ, злоумышленники избили одного из иностранцев, а потом стали вновь требовать деньги, угрожая ножом. Бангладешцы открыли окно и стали звать на помощь. Мужчина закрыли пленников в квартире и сбежали. Иностранцев освободили полицейские.

Также стражи порядка задержали и подозреваемых. Оказалось, что в другой квартире те удерживают гражданина Индии, которого также пообещали перевезти в Германию.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.