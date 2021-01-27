Брянские пожарные трижды выезжали на тушение возгораний за сутки

Подарки для «маминого дома» Есть в Смоленской областной Думе добрая традиция — ежегодно представители регионального парламента навещают Дом для мамы, который находится на территории церкви Архангела Михаила — одного из древнейших храмов Смоленска, с тем, чтобы помочь социальному учреждению. И этот визит всегда приурочен к одному из любимейших и почитаемых российских праздников – старому Новому году. Так произошло и

Клубная жизнь для пенсионеров В регионе откроют ещё 13 «Клубов золотого возраста». В Смоленской области в наступившем 2021 году будет продолжена работа по организации «Клубов золотого возраста». Запланировано открытие ещё 13 досуговых центров, где могут проводить своё свободное время, встречаться и общаться ветераны и пожилые смоляне. О таких планах стало известно в ходе совещания членов администрации области, которое провёл

Нас выбирают туристы! Смоленская область становится более привлекательной для российских туристов, которые всё чаще выбирают именно наш регион для путешествий. Весьма показательными оказались новогодние праздники, во время которых до 80% увеличилась средняя заполняемость гостиниц в удалённых уголках региона, а на отдельных базах отдыха с возможностью проката лыжного оборудования, сноубордов, тюбингов — она выросла до 100%. Такими позитивными новостями

Как отметим 100-летие Ивана Клименко? На Смоленщине планируют отметить два памятных события, связанных с историей региона, — 100-летие со дня рождения Почётного гражданина области и города-героя Смоленска Ивана Ефимовича Клименко и 50-летие с момента издания Постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах поддержки и развития сельского хозяйства. Торжества пройдут в феврале. Их подробности обсудили члены администрации региона на

В Смоленской области стало известно еще о шести смертях от COVID-19 По данным на 27 января в Смоленской области за минувшие сутки выявили 187 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего лабораторно подтверждён 21 625 случаев заболевания у жителей Смоленской области. Выздоровели почти 18,5 тысяч пациентов, в том числе за прошлый день – 318 человек.