Брянские правоохранители расследуют жестокое убийство женщины

Брянские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В преступлении подозревают 60-летнего жителя посёлка Белые Берега Фокинского района Брянска.

По версии правоохранителей, днём 14 декабря 2023 года мужчина около своего дома по улице Челюскина поссорился со знакомой. Он напал на женщину с ножом и нанес ей множественные удары в шею, грудь, спину и руки. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Подозреваемому предъявили обвинение. Его заключили под стражу до суда.