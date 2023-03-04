Брянские следователи ищут очевидцев убийства

Следователи ищут очевидцев убийства на трассе в Навлинском районе.
В региональном следственном комитете расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 1 марта по факту безвестного исчезновения мужчины. 28 февраля 2023 года около 20 часов 30 минут Н.А. Ефремин, 1968 года рождения, на AUDI A4 м регистрационным знаком М116ХМ32 выехал от дома №5 на улице Молодежная в селе Соколово. Домой мужчина не вернулся.
1 марта около полудня на перекрестке автодороги 15К – 1713 «Навля – Гремячее» и улицы Печинской села Соколово Навлинского района нашли машину разыскиваемого. В 150 метрах от нее на снегу нашли шапку потерпевшего и следы преступления.
Следственное управление СК России по Брянской области ищет очевидцев, которые в указанное время проезжали по автодороге 15К – 1713 «Навля – Гремячее» в районе села Соколово Навлинского района. Информацию можно сообщить по телефону доверия следственного управления: 8 (4832) 62-01-84, либо телефону Навлинского межрайонного следственного отдела: 8 (48342) 2-50-45, а также по телефону МО МВД России «Навлинский»: 8 (48342) 2-22-80.
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В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
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Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет