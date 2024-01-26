Брянские следователи раскрыли убийство жителя Навлинского района
Брянские следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя Навлинского района. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о убийстве. По подозрению в преступлении задержали 63-летний жителя села Вздружное Навлинского района.
По версии следствия, вечером 30 декабря 2023 года пьяный фигурант взял с собой охотничье ружье со спиленным стволом и пришел к дому односельчанина, который был должен ему денег. Хозяин находился в доме и общался с гостем через окно. Мужчины поссорились. Фигурант выстрелил в оппонента. Потерпевший умер на месте.
Подозреваемому следователи предъявили обвинение в убийстве.