Брянские следователи возбудили дело о гибели ребёнка
Брянские следователи возбудили дело о гибели ребёнка в реке Ипуть. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
19 июня спасатели достали из реки Ипуть на территории пляжа в селе Перевоз Новозыбковского района тело несовершеннолетнего. Следственный комитета возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следователи допрашивают свидетелей произошедшего, выясняются причины трагедии Назначены необходимые судебные экспертизы
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