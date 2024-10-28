Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

Брянские следователи возбудили дело о мошенничестве при благоустройстве центральной площади в городе Карачеве по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с мая по декабрь 2023 года сотрудники подрядной организации, выполнявшей благоустройство центральной площади и пешеходной части улицы Советской в городе Карачеве по нацпроекту «Жилье и городская среда», предоставили в администрацию недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Компания незаконно получила около 2,4 млн рублей из бюджета.

Преступление выявили работники прокуратуры и оперативники УФСБ России.