Брянские следователи возбудили дело о невыплате зарплаты

В региональном следственном комитете по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о полной невыплате зарплаты. По версии следствия, с февраля по июль 2022 года деньги не получали четыре работника общества с ограниченной ответственностью «Гелиодор» в поселке Клетня. работодатель задолжал сотрудникам 159 тысяч 800 рублей.

Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но

Дорога на гарантии Какие транспортные артерии отремонтируют в областном центре? Состояние дорожного полотна в Смоленске, наличие ям и выбоин на улицах и проездах вызывают немало нареканий со стороны горожан — автолюбителей и пешеходов. Обращения на эту тему приходят в том числе и на имя врио губернатора Василия Анохина. Несмотря на недавний ремонт Глава региона совместно с руководителями администрации

Раньше срока В регионе продолжается работа по газификации населённых пунктов. Это не только важная, но и стратегическая задача. Ведь появление голубого топлива в деревнях и посёлках — основа для эффективного развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни людей. Сейчас на повестке дня стоит газификация Велижского и Угранского районов. Именно это стало ключевой темой рабочей встречи, которую провёл

Через реку Гжать В этом году в Гагарине капитально отремонтируют мост через реку Гжать, который находится на улице 50 — летия ВЛКСМ. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Он посетил с рабочим визитом родину первого космонавта и проинспектировал в том числе состояние этого объекта транспортной инфраструктуры. «Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Нужно реагировать оперативно. Поручил в

Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но