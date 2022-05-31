Брянские следователи возбудили дело по факту смерти водителя у БГУ
Около вуза сгорел автомобиль.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти водителя «Газели».
Автомобиль загорелся 30 мая около Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского. Водитель погиб на месте. Находящихся неподалёку двое мужчин получили травмы и госпитализированы.
По одной из версий причиной происшествия могло явиться нарушение правил эксплуатации газового оборудования автомобиля.
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