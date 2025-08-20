Брянские следователи возбудили дело по факту травмирования ребёнка на горке

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на горке на детской площадке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские правоохранители проводят проверку по факту инцидента в Володарском районе города Брянска. В соцсетях появился видеоролик о травмировании ребёнка. 18 августа на детской площадке на улице Воровского семилетний мальчик получил травмы на сломанной горке. Ему потребовалась помощь врачей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура проводит проверку о соблюдении законодательства о благоустройстве и обязанностей по обслуживанию детской площадки.