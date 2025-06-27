Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух человек на пожаре. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Поздно вечером 26 июня 2025 года в Новозыбковский межрайонный следственный отдел поступила информация о пожаре в частном жилом доме по улице Школьной в селе Хохловка Климовского район. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела 60-летней хозяйки жилища и её 37-летнего сына.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По одной из версий причиной пожара стала неисправность печного отопления. В обстоятельствах гибели разбираются правоохранители.