Брянские стражи порядка раскрыли кражу денег из магазина

Полицейские раскрыли кражу более 48 тысяч рублей из магазина в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась владелица магазина в Советском районе областного центра. За две недели небольшими суммами с рабочего банковского счета попали более 48 тысяч рублей. Деньги якобы вернули покупателям за не подошедшие им товары. Но в торговой точке имущества не оказалось. А оформлявшая возвраты продавец уволилась и не отвечала на звонки.

Оперативники уголовного розыска задержали бывшую работницу магазина. 44-летняя жительница Брянска ранее в поле зрения полиции не попадала.

Женщина рассказала, что оформляла фиктивный возврат товаров и получала деньги на свой счет. Похищая деньги небольшими суммами, она надеялась не вызвать подозрение у хозяйки магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине предъявили обвинение. Её ждёт суд.