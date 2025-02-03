Брянские стражи порядка задержали организаторов финансовой пирамиды

Брянские стражи порядка задержали двоих организаторов и 13 участников финансовой пирамиды. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о преступном сообществе в отношении членов финансовой пирамиды. Они выдавали себя за представителей международной торговой сети.

Подозреваемые предлагали гражданам создать собственный бизнес с высоким доходом. Для этого нужен был вступительный взнос. Деньги требовали сразу же. Сумма составляла не менее 180 тысяч рублей. Аферисты выдавали «клиентам» не имеющие реальной силы клубные карты компании, карты скидок на туристический отдых, дешёвые часы, кулоны и серьги в качестве бонуса.Тем клиентам, кто вовлекал в организацию знакомых, фигуранты платили по 100 долларов.

Криминальная схема действовала с октября 2018 по март минувшего года. Аферисты арендовали офисные помещения на территории Брянской и Свердловской областей. Противоправная деятельность пресекли сотрудники полиции и ФСБ России.

Правоохранители задержали двоих организаторов и 13 участников финансовой пирамиды. Следователи выяснили, что мошенники похитили у 75 человек почти 15 млн рублей.